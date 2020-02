Europa League, ecco la nuova lista Uefa della Roma: ok Cetin, Villar e Perez. Fuori Jesus e Ibanez

Dentro Cetin, Bruno Peres, Carles Perez e Villar, fuori Jesus, Zaniolo e Florenzi. Sono queste le decisioni di Fonseca e del suo staff per la nuova lista Uefa presentata dal club giallorosso per la seconda fase dell’Europa League. Il brasiliano è uscito dalla lista A, così come l’infortunato Nicolò Zaniolo e Florenzi (che giocherà gli ottavi di Champions contro l’Atalanta con il suo Valencia): al loro posto ci sono Cetin (escluso per la fase a gironi) e i nuovi arrivati Villar e Carles Perez. Escluso l’altro nuovo acquisto Ibanez mentre c’è Diawara, che oggi riceverà il responso sull’eventuale operazione. Fuori anche Zappacosta, che è sulla via del recupero per la rottura del crociato.

Ecco la lista completa.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Cardinali (Under 21, lista B)

Difensori: Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola, Calafiori (Under 21, lista B)

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan, Riccardi (Under 21, lista B)

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert.