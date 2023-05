Europa League, accordo Sky-Rai: Bayer Leverkusen-Roma sarà tramessa in chiaro

Dopo le ipotesi dei giorni scorsi, è arrivata oggi la conferma: Bayer Leverkusen-Roma sarà tramessa in chiaro dalla Rai. A riportalo è Tvblog, che parla di un accordo che ha ormai raggiunto la fumata bianca tra Sky e la Radiotelevisione italiana per trasmettere in diretta su Rai1 (oltre che sulle pay tv) l'andata delle semifinali tra Juventus e Siviglia e successivamente quella tra la formazione tedesca e il club giallorosso in programma il prossimo 18 maggio alle 21. La rete pubblica italiana potrà trasmettere anche la finale di Europa League qualora fosse presente una delle due compagini italiane.