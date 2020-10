Euroavversarie Roma: vince lo Young Boys, pareggiano Cluj e CSKA Sofia

Domenica dedicata ai rispettivi campionati nazionali per le avversarie della Roma in Europa League. Sorride però soltanto lo Young Boys, che vince di misura contro il Vaduz. Va a segno Nsame, al suo primo gol nella Super League svizzera in questa stagione, dopo le 32 reti in altrettante presenze nello scorso campionato. Il Cluj non va oltre l’1-1 sul campo del Viitorul, con Deac, su calcio di rigore, che risponde all’iniziale vantaggio dei padroni di casa siglato da Luckassen. Il CSKA Sofia, infine, riprende l’Etar ultimo in classifica nel recupero del secondo tempo: sotto di due reti fino al 62′, i bulgari conquistano un punto grazie a Tiago Rodriguez (62′) e Ahmedov (93′).