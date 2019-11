Euro 2020, Spagna-Romania: panchina per Pau Lopez

Sono tanti i giallorossi impegnati durante la sosta per le Nazionali e tra questi c’è anche Pau Lopez. Questa sera con la sua Spagna parte dalla panchina. La selezione iberica è già qualificata ai prossimi Europei con tanto di primo posto. Di fronte, invece, c’à la Romania a 14 punti nel gruppo F, gli stessi della Norvegia che invece giocherà a Malta l’ultima gara della fase a gironi. Dai risultati di questa sera, dunque, si scopriranno anche le terze classificate e che disputeranno i play off di marzo, ultima chance per strappare un pass per Euro 2020.