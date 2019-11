Euro 2020, Liechtenstein-Bosnia 0-3: Dzeko entra negli ultimi venti minuti

Cala il sipario sulla fase di qualificazione a Euro 2020. La Bosnia, dopo la sconfitta con l’Italia, affronta il Liechtenstein in trasferta nell’ultima gara del girone J che chiude al terzo posto. Niente accesso diretto agli Europei per la squadra di Dzeko e compagni che devono sperare nel play off di marzo per strappare un ultimo pass per la competizione al via il prossimo giugno. Partita dunque di poco appeal quella di questa sera e per questo il centravanti giallorosso comincia la sfida dalla panchina. Entra solamente al 70′ al posto di Mihojevic, ma senza lasciare il segno nonostante il 3-0 finale in favore della sua squadra.