Euro 2020, i convocati ufficiali della Turchia: c’è Under

L'attaccante in prestito dalla Roma al Leicester fino al 30 giugno è stato inserito dal ct Senol Gunes nella lista dei 26 per gli Europei

C'erano pochi dubbi, ma ora è anche ufficiale. Cengiz Under fa parte della rosa dei 26 convocati della Turchia per Euro 2020. L'attaccante del Leicester, che con ogni probabilità farà ritorno alla Roma dopo la stagione in prestito non proprio esaltante, è stato inserito dal ct Senol Gunes nell'elenco dei giocatori che faranno parte della spedizione degli Europei. Che per la Turchia comincerà proprio contro l'Italia nella gara inaugurale dell'11 giugno allo Stadio Olimpico. Cengiz Under non è l'unico 'italiano' della lista: ci sono anche Ayan e Muldur (Sassuolo), Demiral (Juventus) e Calhanoglu (Milan). Nella lista, inoltre, il classe '97 che rientrerà in giallorosso, nella squadra di appartenenza avrebbe dovuto riportare Leicester, invece la federazione turca si in qualche modo portata avanti scrivendo 'AS Roma'. Giovedì la squadra di Gunes affronterà in amichevole la Moldavia a Paderborn (Germania).