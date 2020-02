Emergenza coronavirus, Uva (vicepres. Uefa): “Stop solo se la situazione dovesse precipitare”

“Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare“. Il vicepresidente dell’Uefa Michele Uva ha parlato ai microfoni di Rai Radio1 Sport a proposito dell’emergenza coronavirus applicata proprio all’ambito delle competizioni europee. In particolare il focus va anche sull’Europeo 2020, che sarà itinerante: “Siamo in una fase d’attesa – ha detto Uva – monitoriamo paese per paese, il calcio deve seguire le indicazioni governative dei singoli stati“.