Emergenza coronavirus, dall’Uefa 70 milioni per i club. Ceferin: “Un dovere”

Nel momento di difficoltà l’Uefa ha deciso di fare la sua parte. Il comitato esecutivo ha sbloccato subito 70 milioni di euro da versare ai club per il loro contributo alle nazionali. Soldi che sarebbero stati versati al termine delle qualificazioni a Euro 2020. Il presidente Ceferin ha commentato così: “In questi tempi difficili in cui molti club si trovano ad affrontare problemi finanziari, in particolare con il loro flusso di cassa, era nostro dovere assicurarci che i club stessi ricevessero questi pagamenti il più rapidamente possibile”. A beneficiarne saranno le 676 squadre di tutte le 55 federazioni affiliate che riceveranno importi da 3200 a 630.000 euro a club.