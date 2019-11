Elite Choaches Forum, presente anche Fonseca al congresso annuale della UEFA – FOTO

Alcuni dei principali allenatori europei per club, hanno messo da parte la loro rivalità per riunirsi al Forum annuale elite della Uefa. Come annunciato dalla stessa, l’evento si svolgerà in Svizzera e vedrà tra i suoi partecipanti più illustri anche Paulo Fonseca. Il tecnico romanista è stato affiancato da allenatori del calibro di Allegri, Guardiola, Klopp e Zidane. Per l’Italia, presenti anche Carlo Ancelotti e Maurizio Sarri. Insieme a Tuchel e Solskjaer, l’allenatore romanista era il più giovane tra quelli accorsi in svizzera per il convegno. Iniziato nel 1999, il Forum offre all’organo di governo del calcio europeo un’opportunità unica per ascoltare le opinioni e le prospettive di alcuni degli allenatori di maggiori successo a livello mondiale.