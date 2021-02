Elezioni Figc, al Rome Cavalieri c’è anche Tiago Pinto

Giornata fondamentale per il calcio italiano, dal momento che oggi dovrebbe essere eletto il presidente della Figc. A Roma, infatti, questa mattina al Roma Cavalieri Waldorf Astoria Hotel si svolge l’Assemblea Elettiva della Federcalcio. Presente anche il general manager del club giallorosso Tiago Pinto, che sta prendendo quindi sempre più contatto con il mondo del calcio italiano anche a livello istituzionale. Al momento, Gabriele Gravina è in pole assoluta per essere confermato alla guida della Figc mentre Cosimo Sibilia rincorre. Sul sito ufficiale della federazione sono state ufficializzate tutte le candidature presentate per il quadriennio olimpico 2021/2024 (come consiglieri federali per la Serie A candidati Fenucci, Lotito e Marotta):

Gabriele Gravina – Comprensiva del documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico 2021/2024 e dell’accredito della candidatura da parte di:

18 Delegati della LNP Serie A;

19 Delegati della LNP Serie B

54 Delegati della LEGA PRO;

50 Delegati in rappresentanza degli Atleti/Atlete;

26 Delegati in rappresentanza dei Tecnici.

Cosimo Sibilia – Comprensiva del documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico 2021/2024 e dell’accredito della candidatura da parte di:

69 Delegati della Lega Nazionale Dilettanti.