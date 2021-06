El Shaarawy “torna” nel Legino: apre la scuola calcio della sua prima squadra

I corsi si terranno in estate sui campi della società che l'ha visto crescere

Se è diventato il calciatore che è adesso, Stephan El Shaarawy lo deve ancora al Legino, la squadra di Savona in cui ha mosso i primi passi di calciatore. L'esterno della Roma lo sa bene e per questo ha scelto di "aiutarla" con un progetto di scuola calcio estiva, la "Stephan El Shaarawy Academy", i cui corsi si terranno proprio sui campi dell'U.S.D. Legino. "Inauguro la mia scuola calcio, nella mia città, nel campo dove ho mosso i primi calci e insieme alla società nella quale sono cresciuto", ha scritto alcune ore fa su Instagram. "Oggi si apre un nuovo capitolo e spero, con questo progetto, di poter aiutare tutti quei bambini che come me rincorrono i propri sogni. Legino non significa soltanto calcio e passione, elementi che accomunano tante realtà, ma significa soprattutto rispetto, uguaglianza e crescita. Giocando a calcio ho avuto la fortuna di girare il mondo, ma non ho mai dimenticato da dove vengo e dove sono cresciuto: Legino, Savona, casa".