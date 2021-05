El Shaarawy ricorda l’addio di Totti: “Infinito” – FOTO

L'attaccante pubblica nelle stories di Instagram una foto insieme a Totti scattata dopo Roma-Genoa del 28 maggio 2017 e dedica un omaggio all'ex capitano

Anche Stephan El Shaarawy dedica un pensiero a Francesco Totti, che esattamente quattro anni fa dava all'Olimpico il suo addio da calciatore alla Roma. L'attaccante giallorosso, che con l'ex capitano ha condiviso lo spogliatoio per una stagione e mezzo, ha pubblicato sulle sua stories di Instagram una foto ricordo che lo ritrae assieme a Totti, durante la festa d'addio seguita al Roma-Genoa del 28 maggio 2017. El Shaarawy ha aggiunto tre emoticon come didascalia: una corona, due mani alzate e il segno dell'infinito, sottolineando l'importanza del simbolo Francesco Totti per la Roma e per il calcio italiano in generale.