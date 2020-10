El Shaarawy resta allo Shanghai Shenhua: la reazione del Faraone sui social – FOTO

Una suggestione e niente più. Alla fine il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma non si è concretizzato, nonostante l’addio di Perotti, Under e Kluivert. I giallorossi in attacco hanno sfoltito, anche se il tentativo per il Faraone c’è stato. Non sono arrivati gli accordi con lo Shanghai Shenhua e il giocatore, troppo stretti i tempi per portare a termine un’operazione che comunque comportava cifre importanti, soprattutto per l’ingaggio. Ed El Shaarawy ha affidato ai social la sua rezione, decisamente criptica: una faccia perplessa e per certi versi rassegnata a un affare che è fondamentalmente nato e poi si è spento in poche ore. Qualcosa in particolare non ha funzionato nella trattativa e il classe ’92 ha commentato quasi con ironia. El Shaarawy è stato a Roma per diversi giorni per allenarsi, sfruttando la pausa del campionato cinese, poi è andato a Coverciano per rispondere alla convocazione della Nazionale.