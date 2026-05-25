Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria Champions contro il Verona ottenuta grazie anche ad un suo gol. Queste le sue parole:

L'ha chiusa all'ultima con questa maglia, blindando la qualificazione in Champions? "Penso che sia il finale più bello che ci poteva essere, quello che ci meritavamo. Abbiamo fatto un percorso incredibile, finirlo così è davvero straordinario. Qui ho esordito in Serie A, finire così è qualcosa di magico. Sono veramente contento di tutto questo e del percorso fatto".