El Shaarawy: “La Roma ha tanta qualità, mi divertirò a giocare qua. Esordio positivo”

La Roma vince con il Braga e ritrova El Shaarawy, che ha esordito dopo il ritorno a gennaio. Ecco le sue sensazioni, raccontate nel post gara.

EL SHAARAWY A SKY

E’ l’esordio che aspettavi da un bel po’. Finalmente è arrivato.

Sì, finalmente è arrivato. Sono contento di essere tornato in campo. Le sensazioni sono positive, è arrivata anche una vittoria. Esordio positivo.

E’ stata una Roma compatta che ha fatto male al Braga. Non era semplice.

Non era semplice perché il Braga è una squadra molto difficile da affrontare, è un campo difficile. Siamo stati aggressivi e concentrati, poi a causa degli infortuni alcuni si sono dovuti adattare ai ruoli. E’ stata una partita di grande sacrificio, l’importante è non aver preso gol.

Hai l’impressione che ti divertirai da qui alla fine della stagione.

Sì, perché ci sono tanti giocatori di qualità che stanno dimostrando di essere da grande squadra. Spero anch’io di dare il mio contributo.