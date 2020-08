Ecco il nuovo stemma della Roma FC in FIFA 21 – FOTO

La Roma si prepara allo sbarco ufficiale su PES 2021. Su FIFA il club giallorosso però ovviamente esisterà ancora, ma con il nome di Roma FC per via della mancata cessione dei diritti. Sui social è già diventato virale il nuovo stemma della società sul videogioco, diffuso da alcuni appassionati: sarà bianco e rosso con un logo con le lettere R, F e C. La Roma FC avrà quattro stelle e mezzo con82 in attacco, 77 a centrocampo e 78 in difesa.

Manca solo l’ufficialità invece per l’accordo con Konami per il passaggio ufficiale alla concorrenza di PES. Il testimonial sarà Nicolò Zaniolo, la vera star anche per i creatori di videogiochi.