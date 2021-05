È nato Thomas: Pellegrini papà per la seconda volta

Il capitano della Roma e la moglie Veronica hanno dato alla luce il loro secondogenito

Lorenzo Pellegrini è diventato papà per la seconda volta. È nato il piccolo Thomas, il secondogenito del capitano della Roma e di sua moglie Veronica. L'attesa per i due si è prolungata più del previsto (doveva nascere intorno alle 13), ma il parto si è concluso senza complicazioni. Pellegrini non è partito per Genova e non sarà in campo contro la Sampdoria. Il centrocampista era pronto a raggiungere la squadra con un aereo privato, ma alla fine non è riuscito a imbarcarsi in tempo. Thomas è il secondo figlio della coppia dopo Camilla, nata nel 2019.