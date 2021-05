Dzeko: “Mourinho il migliore che la Roma potesse scegliere. Al futuro non penso”

Il bosniaco: "Siamo stati una squadra vera finalmente, abbiamo sofferto ma l'abbiamo vinta meritatamente"

Redazione

Edin Dzeko ha parlato al termine di Roma-Lazio, finita 2-0 per i giallorossi. Le parole del bosniaco, autore di un assist per Mkhitaryan.

DZEKO A DAZN

Questa vittoria cambia la stagione della Roma? Un po' di gioia ce la dà sicuramente. Sapevamo che la stagione non era delle migliori, ma il derby è sempre il derby. Volevamo fare di tutto per finire la stagione in bellezza. Lo abbiamo fatto oggi, ora manca un'altra partita.

Dopo questa partita c'è un po' di rammarico? Non mi piace guardare indietro, il rammarico ci sarà sempre. Non guardavo questa gara come uno scontro diretto ma come un derby, una partita importante. Siamo stati una squadra vera finalmente, abbiamo sofferto ma l'abbiamo vinta meritatamente.

La squadra si sente di dare un tributo a Fonseca? Il mister ha detto che era la sua ultima partita in casa, se potevamo vincere anche per lui. Abbiamo vinto anche per i tifosi e per la società che sta guardando avanti.

Cosa può portare Mourinho? A livello di entusiasmo ha già portato, lo abbiamo visto. Roma è una piazza difficile, non potevano prendere uno migliore.

Cosa c'era nella standing ovation? Non pensavamo al futuro ma alla gara di oggi. Mancini mi diceva che sembravo come contro l'Italia a Torino. Oggi dovevamo vincere, l'abbiamo fatto con sofferenza, abbiamo corso tutti. Ci portiamo questi tre punti per almeno una settimana.

Oggi pensi solo al presente? Certo.

DZEKO A ROMA TV

Vittoria importante, la tua una prestazione monumentale Abbiamo fatto una gara da squadra vera, soffrendo insieme. E’ sempre importante dare una mano ai compagni, abbiamo vinto meritatamente,

Può essere la prima pietra per costruire qualcosa il prossimo anno? Non pensiamo troppo avanti, né troppo a quello che è successo. Questa stagione non è stata la migliore, oggi volevamo vincere per finire bene e avere una piccola gioia che significa molto per noi, i tifosi e la società.

Dopo la vittoria siete andati tuti sotto la Sud Vincere il derby è sempre importantissimo. Oggi dopo la sconfitta dell’andata volevamo dare tutto per provare a vincerlo. Peccato per i nostri tifosi, li volevamo allo stadio, speriamo di rivederli nella prossima stagione.