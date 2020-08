Dzeko tra Juve e Roma, ma stavolta Amra si defila

Amra Dzeko nel gennaio 2018 quando il marito scelse di non andare al Chelsea fu davvero determinante con la sua volontà di restare a Roma. Lo scorso anno, quando Edin era ad un passo dall’Inter, fu meno netta, ma la sua volontà era evidente, scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it.

Stavolta le cose sono un po’ diverse, perché pur avendo un legame fortissimo con la Roma e Roma (dove partorirà tra pochi giorni), Amra si è defilata. Ovviamente parla con suo marito di tutto, come logico in una coppia, ma la scelta sportiva è e sarà solo e soltanto di Dzeko. Del Dzeko calciatore, diviso tra il legame fortissimo con la squadra in cui ha giocato più partite in carriera e fatto più gol e la comprensibile volontà di provare a vincere qualcosa negli ultimi anni della carriera. Senza contare, poi, che questo continuo essere sul mercato non gli fa poi così piacere.

Se decidesse di restare a Roma i suoi figli sarebbero al settimo cielo, visto che in passato ha rivelato come la sua primogenita Una, quattro anni e mezzo, “quando parla di casa parla di quella di Roma”. Se decidesse di andare a Torino, dopo l’arrivo della nuova bambina, tutti faranno armi e bagagli e lo seguiranno, chiudendo la villa di Casal Palocco acquistata tre anni fa.