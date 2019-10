Dzeko, terzo gol di testa: nessuno meglio di lui in Serie A

Edin Dzeko ha portato in vantaggio la Roma sul Milan sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 38′ del primo tempo. Tutti gli ultimi 3 gol del centravanti bosniaco in Serie A sono arrivati di testa, contro il Bologna, il Lecce e questa sera contro i rossoneri. In questa specialità il numero 9 giallorosso è il migliore in campionato in questa stagione. La Roma per Dzeko inoltre diventa la squadra con cui ha giocato più partite. Scendendo in campo questa sera è arrivato a quota 190 presenze con la maglia giallorossa superando le 189 disputate con il Manchester City.