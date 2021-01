Dzeko segna un altro gol: a Trigoria ha incontrato David, il bimbo commosso per la sua maglia

Edin Dzeko mette a segno un altro gol da campione. Ieri quello in campo, da tre punti, contro la Sampdoria, oggi quello a Trigoria con il piccolo David. Come riporta ‘gazzetta.it‘, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, il capitano della Roma ha incontrato nel centro sportivo giallorosso David, il bambino che alcuni giorni fa ha fatto emozionare tutti, con il video – diventato virale – in cui scoppia in lacrime per aver ricevuto in regalo la maglia del suo beniamino, Edin Dzeko.

Oggi è arrivato anche l’incontro organizzato dalla Roma, su espressa richiesta dello stesso capitano, anche lui commosso per il video. David è così arrivato a Trigoria in compagnia dei suoi genitori e ha ricevuto altre due maglie, di cui una con dedica: “Per il mio amico“. Poi Edin si è fermato a parlare un po’ con il piccolo tifoso, che quasi era impietrito tanta era l’emozione, e ha conosciuto anche Gonzalo Villar che lo ha salutato. La maglietta giallorossa del capitano come dono di Babbo Natale, la vittoria della sua Roma contro la Sampdoria con gol proprio di Dzeko, e infine l’incontro con il suo campione preferito e gli altri doni speciali. Di certo il piccolo David non dimenticherà mai queste feste natalizie.