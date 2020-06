Dzeko, San Siro ti fa bello: tre gol al Meazza sui quattro segnati al Milan

La Roma si affida ancora a Edin Dzeko. Il bosniaco, reduce dalla doppietta alla Sampdoria e dall’aggancio a “Piedone” Manfredini nella classifica all-time dei cannonieri giallorossi, è il punto fermo dell’attacco scelto da Fonseca. Il “cigno” di Sarajevo sa già come si fa: dei 104 gol romanisti, quattro ne ha fatti al Milan. Tre al Meazza, lo stadio in cui la Roma sarà impegnata questo pomeriggio.

A San Siro non ha mai segnato all’Inter. Ma contro i rossoneri Dzeko ha siglato una doppietta (e un assist) nella stagione 2016-17, nel 4-1 con cui la formazione allora allenata da Spalletti superò quella di Montella, e un gol nello 0-2 del campionato seguente, quando realizzò la rete del vantaggio e ispirò il raddoppio di Florenzi. Il suo unico centro casalingo risale invece allo scorso ottobre (Roma-Milan 2-1).

Quest’anno Dzeko ha segnato 17 gol in 33 partite tra Serie A ed Europa League. Cifre destinate a salire, vista la facilità con cui la Roma riesce a battere il portiere avversario: 53 reti fatte in campionato (i giallorossi sono la quinta squadra per numero di marcature), solo tre in meno della Juventus che però ha disputato una partita in più. Inoltre la Roma va a segno da otto trasferte consecutive: un ulteriore motivo per battere il Milan e proseguire la corsa alla Champions.