Dzeko raggiunge 200 presenze con la Roma: ecco il percorso di Edin in 5 atti – FOTO

E’ il 6 agosto 2015, la storia di Edin Dzeko nella Capitale è appena cominciata. Alle 19.25 sono oltre tremila i tifosi giallorossi impazienti di vederlo per la prima volta all’aeroporto di Fiumicino. Il gigante bosniaco sorride, con una sciarpa della Roma poggiata sulle spalle, tra i cori di un pubblico elettrizzato: “Olè olè olè olè, Dzeko Dzeko”. La folla, a squarciagola, accompagna l’ultimo arrivo del mercato estivo. Le aspettative create da Walter Sabatini per la stagione che verrà sono alte: Szczesny, Rüdiger e Salah avevano già portato con loro grande entusiasmo, ma la firma che mancava per completare il cerchio era proprio quella di Edin.

SAVERIO GRASSELLI