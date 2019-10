Dzeko-Olsen avversari domani: ma le mogli stasera cenano insieme

Ieri uscita a quattro con i Santon, oggi l’occasione per passare la serata con una vecchia amica. Con i mariti in ritiro e domani avversari in campo all’Olimpico, Amra Dzeko ha invitato Mia Olsen a casa a Roma per ricordare i vecchi tempi. Insieme a loro, ovviamente, i piccoli e le piccole. Le primogenite Luna e Alicia avevano infatti instaurato una bella amicizia, interrotta poi dalla distanza dopo il trasferimento dello svedese. Domani, per la sfida tra Roma e Cagliari, le signore saranno insieme allo stadio, ma da avversarie. Robin proverà a fermare Edin, che dopo la panchina in Europa League è pronto a trascinare ancora i giallorossi.