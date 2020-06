Dzeko: “Mi è mancato allenarmi con i compagni”. Kluivert: “Contro la Juve la mia peggior partita”

La Roma torna in campo questa sera contro la Sampdoria e alcuni dei protagonisti giallorossi hanno rilasciato delle battute in un video pubblicato dal club sui social e griffato Qatar Airways. Parte Edin Dzeko che parla di cosa gli è mancato di più della famiglia giallorossa. “Mi è mancato stare nel campo d’allenamento, in particolar modo avevo voglia di allenarmi con i miei compagni di squadra, vederli parlare e divertirci insieme giocando a calcio, ciò che ci piace fare maggiormente” ha dichiarato il bosniaco.

Poi è il turno di Kolarov che alla domanda che affronta il tema allenamenti: “A casa ero da solo quindi ho cercato di fare il più possibile. Ho una piccola palestra a casa, mi sono allenato tutti i giorni”. A Mkhitaryan, invece, viene chiesto come unirebbe i tifosi nel mondo insieme alla compagnia area e main sponsor giallorosso. “Qatar Airways unisce le persone, come la passione per il calcio unisce questo paese. Vorrei quindi ringraziarvi perché state facendo un lavoro straordinario. Continuate così”.

Infine Kluivert che parla della partita più attesa della stagione: “Penso contro la Juventus, abbiamo giocato contro di loro e penso di aver giocato la mia peggior partita. Di sicuro devo recuperare!”.