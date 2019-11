Dzeko l’ammazza neopromosse punta il Brescia. E l’Olimpico deve tornare fortino

Terminata la terza sosta stagionale per gli impegni delle nazionali torna la Serie A con la tredicesima giornata di campionato. La Roma, dopo la sconfitta di Parma, è costretta a portare a casa i tre punti per mantenersi nelle zone alte della classifica. Domenica alle 15 all’Olimpico affronterà il Brescia, ultimo in classifica a quota 7 punti.

FATTORE CASA – La squadra giallorossa guidata da Fonseca in questa stagione ha ottenuto 11 punti nelle prime sei partite casalinghe di campionato. In questi match la Roma non ha conquistato la vittoria in tre occasioni: contro il Genoa nella prima di campionato terminata 3-3, nella sconfitta contro l’Atlanta di Gasperini e il pareggio contro il Cagliari con il gol annullato a Kalinic negli ultimi secondi della partita. I giallorossi avevano fatto peggio solamente nella stagione 2012/2013, quando sotto la gestione Zeman totalizzarono solamente 8 punti.

AMMAZZA NEOPROMOSSE – Altro dato interessante riguarda Edin Dzeko, diventato capitano dopo le numerose panchine di Florenzi. Il centravanti bosniaco ha segnato 16 gol nelle ultime 15 partite di Serie A contro le neopromosse. In questa stagione ha siglato 5 reti in 12 partite in campionato, una di queste nella sesta giornata contro il Lecce al Via del Mare, decidendo il match terminato per 0-1. Nove di quei 16 gol sono arrivati tra le mura amiche, allo Stadio Olimpico. Lì dove ha segnato il suo ultimo gol con il Milan, aprendo le marcature. Se contro le Rondinelle dovesse timbrare il cartellino, cosa che gli manca da 4 match, sarebbe la diciottesima squadra diversa di Serie A alla quale avrà segnato. Per ripartire la Roma punta su di lui.

Matteo Falanesca