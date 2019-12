Dzeko incontra Alibegovic: “Bello vederti”. Poi l’appuntamento al PalaSport – FOTO

Giornate di incontri speciali per Edin Dzeko. Contro il Wolfsberger aveva posato con il suo omonimo in versione dj, dopo la Spal è stato invece il turno di Amar Alibegovic, cestista della Virtus Roma, connazionale del bosniaco in maglia numero 9 giallorossa. I due si sono scambiati le maglie autografate nella pancia dello Stadio Olimpico, con tatto di scatti postati sui social. “Bello vederti amico mio, ci vediamo presto al PalaLottomatica”, il messaggio di Dzeko ad Alibegovic, con l’appuntamento che stavolta sarà nella casa del lungo che un anno fa ha firmato per la Virtus.