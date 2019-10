Dzeko: “Grave l’errore sul rigore, a questi livelli non può succedere”

Niente da fare per la Roma: la partita di Europa League tra i giallorossi e il Borussia Moenchengladbach finisce 1-1 dopo un gol di Zaniolo e un rigore (inesistente) messo a segno da Stindl al 94′. Al termine del match, il tecnico romanista Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni.

DZEKO A SKY SPORT

Sull’episodio da rigore, ci spieghi cosa hai detto all’arbitro?

E’ un errore grave che non può succedere a questi livelli e cambia tutto. Con due punti di più era diverso. Abbiamo altre tre partite, ma vincendo oggi sarebbe stato più facile. Non capisco la sicurezza dell’arbitro. Ho visto subito che era faccia, non poteva vedere. E’ incredibile.

Ti sei comportato da capitano. L’arbitro ti ha dato una spiegazione?

Diceva che dovevamo andare via, che lui aveva visto e che era rigore. Gli ho detto di guardare la faccia di Smalling perché c’era il segno, ma lui era convinto. È inaccettabile. Noi avevamo ragione e gli dicevo di aspettare perché non si può dare un rigore così all’ultimo. Per lui era chiaramente rigore, ma non volevo che qualcun altro prendesse gialli e rossi.

Potevate ripartire meglio nel secondo tempo, ma sembravate in controllo

Sì abbiamo controllato bene. Ancora di più nel secondo tempo quando abbiamo avuto qualche occasione. Non abbiamo rischiato nulla. Abbiamo perso due punti, ma dobbiamo guardare avanti. Questa è finita e non possiamo più fare niente.

Come ti trovi con la maschera? Puoi dire ai tifosi che vi riprenderete?

Non vedo molto bene, mi devo ancora abituare. La testa sta bene e questo è importante. Peccato perché non siamo in un momento bello, è il quarto pareggio e ci stava una vittoria oggi. Non dobbiamo guardare indietro ma avanti. Ora c’è una partita importante con il Milan e dobbiamo dare tutto per vincerla.

Cosa dice Fonseca?

Ci ha detto che dobbiamo dare di più. Non basta sicuramente quello che abbiamo fatto con la Samp. Non avevamo rischiato e così certo che non vinci.