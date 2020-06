Dzeko: “Carichi e pronti a ricominciare, ma il pubblico ci mancherà”

La Roma torna in campo contro la Sampdoria dopo il lockdown. A parlare nel prepartita è capitan Dzeko, che insegue il gol numero 103 in giallorosso. Ecco le sue parole.

DZEKO A ROMA TV

Come stai tu, come sta la squadra?

Finalmente si ricomincia. Siamo contenti che si ricominci. Siamo preparati e carichi. Speriamo di mostrare tutto in campo.

Dovrete abituarvi all’assenza del pubblico?

Qui abbiamo sempre il nostro sostegno, sicuramente ci mancheranno. Dobbiamo però dare tutto anche così. Abbiamo bisogno di vincere.

Abbiamo visto che il fattore campo conta sempre meno. Avere una rosa lunga e gestire la condizione può essere determinante?

Sicuramente ci aiuta. Noi abbiamo abbastanza giocatori che possono giocare, se uno è stanco ce ne è subito un altro che può entrare in campo con tanta qualità. Sicuramente ci può aiutare in questo momento quando si gioca ogni tre-quattro giorni.