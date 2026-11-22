Paulo Dybala non smette mai di stupire, neanche fuori dal campo. La Joya, infatti, sul suo profilo TikTok ha pubblicato un video che lo ha visto in versione influencer. Il numero 21 della Roma, tornato ieri in campo nella trasferta di Parma, ha spiegato passo dopo passo la preparazione del "suo" mate. Un vero e proprio rituale, per ogni argentino che si rispetti. Dybala è stato protagonista di un tutorial dettagliato, esordendo con la frase "Ora vi faccio vedere come preparo il mate ogni mattina prima di allenarmi". Il suo mate preferito è quello con il suo nome, di sua moglie Oriana e della figlia Gia, poi il thermos con le immagini di Bowen e Kaia, i suoi due cani.