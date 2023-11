Dybala: “Ringrazio i tifosi che mi sostengono e mi danno tanta forza”

L'attaccante argentino, rientrato in gruppo, è pronto a tornare a disposizione di Mourinho domenica prossima nella sfida contro il Lecce all'Olimpico

"Vorrei ringraziare tutti i tifosi che mi sostengono, la vostra presenza amplifica la mia concentrazione e mi da tanta forza!! " le parole di Paulo Dybala attravreso i social, frase accompagnata poi da due cuoricini giallorossi. L'attaccante argentino, rientrato in gruppo, è pronto a tornare a disposizione di Mourinho domenica prossima nella sfida contro il Lecce all'Olimpico al termine della settimana che ha visto la Joya fare la proposta di nozze ad Oriana davanti alla Fontana di Trevi.

