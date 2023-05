Dybala, maglia con dedica da Vinicius: “Per mio fratello campione del mondo”

"Per mio fratello Dybala campione del mondo. Con affetto Vinicius". Può sentirsi senza dubbio onorato Paulo Dybala, che, come mostrato sul suo profilo Instagram, ha ricevuto in dono dal calciatore del Real Madrid Vinicius Jr la sua maglietta con tanto di specialissima dedica. Un regalo che avrà sicuramente fatto piacere all'attaccante giallorosso, che lo scorso dicembre in Qatar ha vinto con l'Argentina la sua prima Coppa del Mondo.