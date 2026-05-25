Gasp e il rinnovo di Dybala: "Positivo che entrambe le parti abbiano la stessa idea"

Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria Champions contro il Verona. Queste le sue parole:

La Roma torna in Champions: un pochino la compensa di quei momenti come la sconfitta in finale di Europa League? "Per una squadra e una tifoseria come la Roma dovrebbe essere normale giocare in Champions, però il calcio a volte cambia le cose e le dinamiche. Negli ultimi anni forse altre squadre lo hanno meritato più di noi, ma quest'anno ce lo siamo meritati e tanto. Ora dobbiamo goderci questo momento e tornare a giocare la notte delle stelle magiche... ce la godiamo".