Dybala, il messaggio dei Friedkin: “Nessuno accoglie i propri eroi come Roma”

Ieri sera i tifosi della Roma hanno dimostrato ancora una volta di essere unici. Oltre 10mila persone hanno riempito le strade dell'Eur per dare il benvenuto a Paulo Dybala. I Friedkin sul loro profilo Twitter hanno mandato un messaggio ai tanti sostenitori giallorossi: "Nessuno accoglie i propri eroi come Roma. I fedeli giallorossi ieri sera hanno creato uno scenario incredibile fuori la sede di Fendi per accogliere Dybala". E le sorprese non sono ancora finite. E' alle battute finali la trattativa per Wijnaldum. Il centrocampista olandese potrebbe arrivare nella capitale nei prossimi giorni.