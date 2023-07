Dybala festeggia l’anniversario con la sua Oriana: “Ti amo con tutto il mio cuore”

Paulo Dybala; uno straordinario campione, uno di quelli che un tempo si sarebbe definito come un 'artista' del pallone. Ma nella vita non c'è solo il calcio, e questo vale anche per uno dei giocatori più forti del mondo. Oggi la 'Joya' e la sua Oriana hanno festeggiato i 5 anni di fidanzamento, pubblicando delle foto su Instagram e dedicandosi degli splendidi messaggi d'amore: "Cinque anni in cui mi innamoro di te ogni giorno di più: come sono felice che ci siamo incontrati in questa vita. Ti amo con tutta la mia anima”, la dedica di lei. "Cinque anni insieme a te. Ti amo con tutto il mio cuore" la risposta del numero 21 della Roma.