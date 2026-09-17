Sta per uscire il nuovo gioco EA Sports FC27 e Paulo Dybala sarà uno dei protagonisti. Controller in mano e mate sulla scrivania: così la Joya si è presentata nel nuovo video promozionale pubblicato sui social da Easportsfclatam. L'argentino sarà il mentore latino di "The Grounds", la nuova modalità di gioco in parte ambientata all'interno del "Barrio", un quartiere ispirato a quelli argentini e sudamericani dove è cresciuto lo stesso Paulo. La Joya è stata scelta dalla community come icona del calcio sudamericano dentro e fuori dal campo.

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