Manca sempre meno a Roma-Fiorentina, sfida che alzerà il sipario sulla stagione giallorossa 2026-27. Il pubblico vuole rispondere più che presente sin dalla prima giornata di campionato, in programma lunedì 24 agosto alle 20:45. Ma, oltre ai tifosi, anche qualcun altro ha nostalgia dell'Olimpico. Stiamo parlando di Paulo Dybala che, poco fa, sul suo profilo Instagram ha mandato un messaggio inequivocabile. "L'ultima partita in casa, con tanta voglia di iniziare allo stesso modo", ha scritto al Joya condividendo alcune foto del derby del 17 maggio scorso. Una vittoria per 2-0 e un suo contributo determinante, come lo sarebbe stato poi pochi giorni dopo nella trasferta di Verona valsa il ritorno in Champions League. Insomma, il numero 21 è carico e dopo un precampionato monstre vuole iniziare al meglio la sua quinta stagione nella Capitale.