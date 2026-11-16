Paulo Dybala ha festeggiato ieri il suo 33° compleanno insieme a famiglia e amici. Tra gli invitati della Joya, pronta a tornare in campo sabato prossimo al Tardini, c’era anche Nahuel Molina con cui ha condiviso il trionfo al Mondiale del 2022. Assenti gli altri argentini Soulé, Balerdi e Castro visto che sono impegnati in questi giorni con la nazionale argentina. Dybala ha poi ringraziato tutti sui social: “I 33 sono arrivati con la migliore compagnia. Grazie a tutti per i messaggi carini”. Tra cui anche quelli di Bobby Malen che non vede l'ora di rigiocare al fianco dell'ex juventino.