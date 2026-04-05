Dumfries: “Partita molto bella da parte nostra. Questa è la strada giusta”

Le sue parole: "E' una vittoria molto importante, soprattutto dopo due pareggi. Ogni partita da ora in poi è una finale"

Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:

Anche lei è mancato tanto a questa Inter: quanto l'atteggiamento ha fatto la differenza? "Oggi è stata una partita molto bella da parte nostra, abbiamo lavorato e sono contento che siano tornati giocatori importanti per noi come Calhanoglu e Lautaro. Siamo una famiglia, un gruppo forte, e questa è la strada giusta per arrivare a fine stagione".

Quanto serviva questa vittoria oggi, in ottica scudetto? "E' una vittoria molto importante, soprattutto dopo due pareggi. Ogni partita da ora in poi è una finale, per vincere lo scudetto dobbiamo vincere ogni partita ma questa è la strada giusta".

Quanto è bello questo gruppo? "Il nostro gruppo è molto speciale, siamo insieme da tanti anni ed è come una famiglia. Abbiamo giocatori che hanno giocato tanto partite per l'Inter e conosco il mondo Inter molto bene. Quando qualcuno segna è un momento speciale per tutti".

Ci racconta il tentativo di pallonetto? "Voglio segnare. La reazione di Thuram? E' un giocatore che scherza molto. Mi era arrivato un grande pallone di Bonny, è mancato il gol. Poteva entrare, ma abbiamo vinto e questo è più importante per noi. E' stata una grande partita da parte nostra".