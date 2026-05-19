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Trigoria, Konè spera nel recupero. Ds, Sogliano e D'Amico in pole

La Roma entra nel pieno della settimana più importante della stagione con un obiettivo chiarissimo: blindare la Champions a Verona e iniziare a costruire il futuro. A Trigoria continua il lavoro di recupero per Manu Koné, che oggi ha svolto un allenamento personalizzato sul campo nel tentativo di strappare una convocazione per l’ultima giornata. Ancora assente invece Lorenzo Pellegrini, così come Venturino e Zaragoza. Ma oltre al campo, in casa giallorossa si lavora soprattutto sulla nuova struttura dirigenziale. Il casting per il direttore sportivo resta apertissimo: Sogliano e D’Amico sono tra i profili più seguiti, ma attenzione anche alle piste che portano a Tognozzi e Paratici. L'attuale ds della Fiorentina continua a essere monitorato dalla società, mentre Tognozzi piace molto sia a Gasperini sia alla dirigenza. Tutte vicende che Ryan Friedkin sta seguendo in prima persona, come testimoniato anche dagli apprezzamenti di Gasperini nell'ultima conferenza stampa. Ryan vuole costruire un progetto più sostenibile, giovane e vicino alle idee del tecnico piemontese.

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