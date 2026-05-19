Giorni di caos in casa Juve. La sconfitta contro la Fiorentina ha messo a rischio la Champions, ormai appesa a un filo e lontana. Ma anche il futuro è in bilico visto il rapporto con Comolli e, di conseguenza, con Modesto diventata una figura con ruoli non chiari. Il tecnico bianconero gradirebbe un uomo in più a seguire le dinamiche tra campo e mercato, ad esempio Matteo Tognozzi, attuale ds del Rio Ave, nella galassia Marinakis. Come riporta 'Tuttosport', però, lo stesso Tognozzi da qualche giorno è finito in cima alla lista di gradimento della Roma per sostituire Massara: Gasperini lo accoglierebbe a braccia aperte. I Friedkin - quasi definitivamente arresi di fronte al Napoli che non libera Giovanni Manna - sondano lui e Tony D'Amico. E la Juve, come con Donyell Malen a gennaio, rischia di restare al palo. A Torino sponda Juve da capo dell’area scouting Tognozzi ha lasciato splendidi ricordi, scoprendo Yildiz, Huijsen, Soulé e Barrenechea, solo per citare i migliori. Oro passato tra Vinovo e la Continassa: il campo ha raccontato cos'è diventato Kenan e quanti soldi siano riusciti a portare le cessioni degli altri tre.