A meno di una settimana dalla gara - quella con il Verona - che può chiudere in bellezza la stagione della Roma, restano tanti interrogativi su chi affiancherà Gasperini nella costruzione di una rosa completa e competitiva. L'intenzione di Ryan Friedkin sarebbe quella di chiudere il discorso direttore sportivo già in questa settimana e poi, eventualmente, ufficializzare solo dopo la fine del campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si starebbe profilando un testa a testa tra Tony D'Amico e Sean Sogliano. L'ipotesi Manna è ormai quasi definitivamente tramontata, il Napoli non intende liberarsene ed una trattativa è a dir poco complicata. L'attuale ds dell'Atalanta, invece, è in uscita e la Roma sta cercando di superare la concorrenza del Milan, in questo senso la qualificazione in Champions potrebbe fare la differenza. Discorso diverso per Sogliano che è appena retrocesso con il Verona e gradirebbe parecchio restare in A in una piazza così importante.

Leggermente più indietro c'è Tognozzi, ora al Rio Ave ed ex capo scout della Juventus. In corsa anche Paratici, anche se il dirigente è arrivato da poco alla Fiorentina. Scelte secondarie sembrano al momento quelle di Ramon Planes, direttore sportivo dell’Al-Ittihad, ma anche quello di Cristano Giaretta, oggi al Pafos. L'idea di Gasp è di cominciare subito a programmare una volta archiviato il campionato, ma serve una scelta della società nel più breve tempo possibile.