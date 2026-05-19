La Roma è entrata nella settimana decisiva della stagione e con una vittoria a Verona può festeggiare la Champions senza guardare gli altri campi. Ma nel frattempo c'è sempre la questione direttore sportivo, che resta da risolvere quanto prima per programmare con forza la prossima annata. Il nome principale è quello di Tony D'Amico, la pista più calda, ma non l'unica. Come riportano il 'Corriere della Sera' e 'Il Messaggero', non è affatto da scartare neanche quella che porta a Fabio Paratici. La sua permanenza alla Fiorentina non pare così scontata e il suo profilo è gradito a Gasperini, così come quello di D'Amico. Intanto prima del match con la Juve lo stesso ds viola ha glissato così a 'Sky Sport' sul suo futuro, interrogato in questo caso sulle indiscrezioni che lo vogliono in orbita Milan a cui ha reagito con un sorriso: "Ho appena preso casa a Firenze, volete già farmi cambiare? Ho vissuto tre mesi al Viola Park chiuso (ride, ndr). Se mi aveste visto in questi tre mesi non mi avreste fatto questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina di oggi e su quella del futuro. Non ho nient'altro da dire, poi fa sempre piacere ricevere attestati di stima ma questo non significa che uno debba cambiare".