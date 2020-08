Dopo l’Inter anche la Juve su Dzeko, ma l’attaccante resta al centro del progetto Roma

Nonostante le lusinghe e i corteggiamenti delle grandi del nord, Edin Dzeko al momento rimane una priorità della Roma. L’entourage del bosniaco ha voluto smentire fortemente a forzaroma.info le voci di mercato che lo riguardano, soprattutto le nuove indiscrezioni su un suo possible approdo alla Juve. Prima il ritorno di fiamma dell‘Inter di Marotta e Conte dopo il lungo pressing dello scorso anno, terminato però con un nulla di fatto. Poi appunto da sportitalia l’indiscrezione di un asse Paratici-Fienga per un suo arrivo alla Juventus. Quel centravanti totale di manovra da regalare alla neonata creatura di Andrea Pirlo.

AVANTI INSIEME – Il suo agente, Silvano Martina, ha fatto visita di recente a Trigoria, un incontro informale in cui non si è toccato per nulla il tema mercato proprio a ribadire la reciproca volontà di continuare insieme. Già il rinnovo di contratto dello scorso anno era stato un segnale chiaro sulla centralità di Dzeko nel progetto Roma. Poi la fascia da capitano, i gol e anche qualche parola forte – come quelle post Siviglia – a scuotere l’ambiente. Segnali, prove e indizi a conferma del legame saldo tra il Cigno di Sarajevo e i colori giallorossi.