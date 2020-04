Domenica si tornare a giocare, ma non in campo. Sarà la sfida nel sociale tra Roma e Lazio nella partita #TuttiControCovid dove a vincere sarà la squadra dei tifosi con più donazioni. A supportare l’iniziativa anche Bryan Cristante con un video postato sui social del club giallorosso. Queste le sue parole: “Ciao, vi aspetto per una partita importante, un derby diverso dal solito, ma questa volta il risultato lo decidete voi. Comunque tutti uniti contro il COVID“.