Domenica di relax e risate tra ex compagni: Totti a pranzo con Candela e Balzaretti – FOTO

Sarà una delle ultime domeniche di relax totale senza calcio, almeno in Italia. Per questo in tanti ne stanno approfittando per godersi qualche giornata di svago, anche se il tempo non sta aiutando. L’importante, però, è stare insieme e ritrovarsi: Francesco Totti, Vincent Candela e Federico Balzaretti si sono dedicati un pranzo tra ex compagni e soprattutto amici. La leggenda della Roma, insieme all’ex terzino giallorosso, è stato ospite del francese nel suo ristorante, il Casale ‘Qui e Ora’ a Monte Compatri, nel cuore dei castelli romani. Pomeriggio insieme e foto di rito dei tre, anche se non manca lo scatto di gruppo con le famiglie al completo. A completare il bel quadretto domenicale Ilary Blasi ed Eleonora Abbagnato (moglie di Balzaretti), Fabrizio Iacorossi (preparatore atletico di Totti) e la moglie Noemi, la moglie di Candela Mara, oltre a tutti i figli, compresi Cristian, Chanel e Isabel. “Giornata speciale con amici speciali”, ha scritto l’ex terzino della Roma.