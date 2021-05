Domenica a Napoli per Mayoral: relax d’amore sul lungomare – FOTO

Lo spagnolo, approfittando dei due giorni di riposo concessi da Fonseca, si è goduto una domenica in dolce compagnia

Dopo la vittoria nel derby contro la Lazio, che ha dato forse l'allungo decisivo per la qualificazione in Europa, i giocatori della Roma si godono un po' di relax. Paulo Fonseca ha concesso due giorni di riposo, con la ripresa fissata per martedì a Trigoria, così alcuni ne hanno approfittato anche per una gita fuori porta. Borja Mayoral ha scelto il lungomare di Napoli per trascorrere questa domenica di relax, in dolce compagnia. Lo spagnolo, infatti, su Instagram ha ripubblicato gli scatti della sua metà, Flavia.