Domani sarà in vendita la prima maglia della Roma per la stagione 26/27. Il giorno d'uscita non è casuale e coincide con il novantanovesimo compleanno del club giallorosso. In mattinata è arrivato l'annuncio social, tornerà lo stemma ASR e le strisce Adidas sulle spalle saranno gialle. I tifosi, però, hanno approfittato del post per chiedere notizie su Summerville: "Annunciate lui", scrivono in tanti. Nelle prossime ore dovrebbe finalmente arrivare il via libera del West Ham, l'accordo col giocatore è totale e l'ultima offerta da 47 milioni più bonus si avvicina alle richieste del club di Londra. Dopo l'ok potrà sbarcare nella Capitale ed essere presentato con la nuova maglia che da domani potrà essere acquistata in tutti gli store.

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