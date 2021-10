Dinner Club, Cracco insegna a Mastandrea: “Come un assist di De Rossi a Totti”

Il famoso chef cita i due simboli della Roma per spiegare all'attore come mettere il pepe

Se mettere il pepe diventa come un assist di De Rossi a Totti. È la trovata di Carlo Cracco, che nel nuovissimo format di Prime Video "Dinner Club", usa la metafora calcistica per spiegare a Valerio Mastandrea (grande tifoso romanista) come insaporire il piatto. Durante il quarto episodio della serie, lo chef e l'attore vanno in Cilento per scoprire piatti e luoghi tipici. Poi, in una cena insieme agli altri protagonisti (Sabrina Ferilli, Diego Abadantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino e Luciana Litizzetto), Mastandrea si ritrova a dover cucinare quello che ha assaggiato. L'attore, non molto bravo ai fornelli, ha qualche difficoltà con la preparazione della Maracucciata, ma Cracco arriva in suo aiuto: "Com'è che si mette il pepe? De Rossi a Totti... è un po' come un assist" dice lo chef. Pronta la battuta di Mastandrea: "Non potrei mai. Io lo metto normale, con rispetto soprattutto dei calciatori citati".