Digne: “Spalletti l’allenatore più esigente, per qualcuno alla Roma era noioso”

"Il tecnico più esigente è Luciano Spalletti. Ha un rigore tutto italiano, facevamo un'ora e mezza di video prima delle partite e un'ora e mezza dopo. Per qualcuno era noioso, ma a me piace moltissimo! Per un difensore è molto importante e dopo un po' le cose in campo ti vengono in automatico. Anche perché dici a te stesso "ah, se non faccio questo l'allenatore domani quando rivediamo i video mi massacra!". Spalletti è un tipo appassionato, può picchiarsi in testa, urlare a tutto il mondo, fare gesti a bordo campo perché un calciatore invece di andare avanti va indietro. Vive le cose con passione e quindi passa tutto subito, i calciatori lo capiscono e lo perdonano. Anche Ancelotti è uno appassionato, ma è diverso, non ha lo stesso temperamento. Spalletti certamente è più vicino a un Sampaoli".